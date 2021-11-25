25 Ноября 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор во время оглашения послания депутатам Тюменской областной Думы (2021) | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор во время послания заявил о необходимости примирения с природой

Губернатор Александр Моор приступил к оглашению послания депутатам Тюменской областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Это четвертое послание для Александра Моора. Мероприятие проходит в региональном парламенте. Из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, в зале находятся только депутаты Тюменской областной думы и члены президиума правительства Тюменской области.

Остальные почетные гости, а также СМИ смотрят послание в режиме ВКС.

Свое выступление Моор начал с вызовов, с которыми регион столкнулся в этом году.

"Горжусь всеми вами, земляки, и такая гордость особенно остро ощущается во времена испытаний, то есть во времена, подобные нашим! Год назад мы надеялись, что главные трудности позади, еще немного и коронавирусная инфекция будет побеждена. Теперь всем ясно, что борьба с ней окажется долгой. Природа атаковала нас и с других сторон: небывалая жара, засуха нанесли чувствительный удар по нашему региону. Пострадало сельское хозяйство. Удар нанес и птичий грипп. Все это требует глубокого переосмысления. Речь идет о гармонизации наших отношений с природой", - высказался губернатор.

Он подчеркнул, что дело не в том, чтобы формально прописать вопросы экологии. Нужно перестроить, переналадить отношения человека с природой - как первой (биологической), так и второй - рукотворной. Работать с природой человека, изменить образ мыслей, действий, привычки - на всех уровнях - от крупных проектов, до быта.

"Меняться самим намного тяжелее, чем менять все вокруг. От покорения природы должны перейти к примирению с ней. Мы справимся. Я верю в это, потому что путь который, мы должны пройти - это не путь назад к природе, а путь вперед - к человеку. Чтобы обеспечить более счастливую, насыщенную, человечную жизнь", - подчеркнул Моор.



Теги: Александр Моор, послание, заседание думы



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