Глава ЦРУ предупредил Москву о возможных последствиях из-за "гаванского синдрома"

Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил РФ о последствиях, если выяснится, что за случаями "гаванского синдрома" у дипломатов США стоит Россия, сообщает Washington Post.

По данным издания, конфиденциальные разговоры главы ЦРУ с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) во время встреч в Москве в начале ноября.

При этом Бернс не пригрозил Москве напрямую и не стал обвинять ее в каких-то действиях против дипломатов. Как отмечает Regnum, спустя четыре года расследований в США так и не выявили возможных причин появления необычного синдрома.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе в 2016–2017 годах подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. У пострадавших проявились такие симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон - "синдром Гаваны". Аналогичные случаи отмечаются у американцев, работающих в других европейских странах.

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на американских дипломатов.

В мае СМИ сообщили, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США по всему миру могут стоять спецслужбы России или Китая.