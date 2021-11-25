25 Ноября 2021
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Происшествия СЗФО В России
(2006) | Фото: www.isurgut.ru

Начальника полигона Капустин Яр на два месяца отправили под домашний арест

Начальника военного полигона Капустин Яр генерал-полковника Олега Кислова на два месяца отправили под домашний арест по делу о хищении 300 тонн топлива на сумму более 2 млн руб. Решение принял 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Кислов стал фигурантом расследования, которое еще в мае 2021 года было начало в отношении бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковника Алексея Прудникова.

Прудников подозревается в получении взятки в размере 1,9 млн руб. (особо крупный размер). Следствие полагает, что на протяжении года с его позволения ООО "Я-Автодизель" в Астраханской области получало нефтепродукты, хранившиеся на территории 161-й школы техников ракетных войск.

Прудников сейчас тоже находится под домашним арестом. По данным "Коммерсанта", он пошел на сделку со следствием и дал показания о трех эпизодах взяток с участием Кислова.

 



Теги: капустин яр, хищение, взятка, олег кислов



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