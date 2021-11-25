Биолог: Исчезновение коронавируса в России по "японскому сценарию" невозможно

В России практически невозможно повторение "японского сценария" исчезновения COVID-19, считает профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

В интервью "Ленте.ру" биолог предположила, что в Японии, вероятно, был один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение вируса. В Россию, как во многие европейские страны, коронавирус проникает разными путями, поэтому заблокировать конкретные мутации почти невозможно.

По мнению Барановой, самоликвидация штамма коронавируса дельта может быть опасна для России, так как этот вариант сдерживает другие штаммы из-за своей инфекционности.

Ранее ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты заявили, что заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался.

Профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете The Japan Times предположил, что дельта-штамм накопил слишком много мутаций в одном из белков, ответственным за исправление ошибок, таким образом, направив себя "по пути естественной самоликвидации".

По мнению исследователей, это может привести к тому, что в Японию проникнут иные виды коронавирусной инфекции.