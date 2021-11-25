В Екатеринбурге полиция возбудила дело об угрозе убийством после дорожного конфликта

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело против участника дорожного конфликта. Водитель маршрутного автобуса угрожал ножом автомобилисту.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось 16 ноября на улице Баумана. Ранее в интернете была опубликована видеозапись инцидента, где двое мужчин выясняют отношения прямо на проезжей части. При этом в руках у одного из них был нож, а разговор шел на повышенных тонах.

В день происшествия никто из участников ссоры в полицию не обратился, но сыщики внимательно изучили видеозапись и установили всех фигурантов разборки. Выяснилось, что водитель автобуса высказал в адрес своего оппонента угрозу убийством, которую последний воспринял реально.

Теперь в отношении 40-летнего шофера возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Силовики устанавливают все обстоятельства конфликта.