25 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге полиция возбудила дело об угрозе убийством после дорожного конфликта

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело против участника дорожного конфликта. Водитель маршрутного автобуса угрожал ножом автомобилисту.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось 16 ноября на улице Баумана. Ранее в интернете была опубликована видеозапись инцидента, где двое мужчин выясняют отношения прямо на проезжей части. При этом в руках у одного из них был нож, а разговор шел на повышенных тонах.

В день происшествия никто из участников ссоры в полицию не обратился, но сыщики внимательно изучили видеозапись и установили всех фигурантов разборки. Выяснилось, что водитель автобуса высказал в адрес своего оппонента угрозу убийством, которую последний воспринял реально.

Теперь в отношении 40-летнего шофера возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Силовики устанавливают все обстоятельства конфликта.



Теги: полиция, конфликт, дело, Екатеринбург



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