Арестован бывший вице-мэр Миасса, обвиняемый в превышении полномочий

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу бывшего заместителя главы Миасса Василия Сороку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он в 2016 году обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в посёлке Сыростан в собственность организации по заниженной цене.

Ущерб составил более 10 млн руб.

По решению суда он пробудет в СИЗО до 23 января.