25 Ноября 2021
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Экономика В России
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Банки могут получить доступ к истории паспортов россиян

Российский банки просят предоставить им доступ к базе данных МВД РФ с недействительными паспортами граждан.

Это следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР) в адрес кабмина России, МВД и Банк России. Регулятор поддерживает данную инициативу. Данная необходимость появилась после того, как в стране отменили обязательную отметку в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности.

В настоящее время у кредитных организаций нет возможности проверить полную кредитную историю потенциального клиента, поскольку она привязана к номеру паспорта. Как предупреждают банки, это открывает простор для мошенничеств из-за неправильной оценки риска заемщика, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, по которому силовики смогут ограничивать доступ к личным данным своих сотрудников, даже если речь не идет об их безопасности или интересах следствия.



Теги: банки, паспорта, россияне



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