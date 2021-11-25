25 Ноября 2021
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Экономика В России
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

СМИ: рестораны поднимут цены до 15%

В России крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен до 15%.

Как ожидается, это произойдет в 2022 году, сообщили крупные игроки рынка. По слвоам рестораторов, на эту меру их подталкивает подорожание продуктов питания и логистических услуг.

В настоящее время компании отказываются от некоторых блюд из-за высокой стоимости продуктов и планируют переходить на более мелкий формат заведений общепита.

Как сообщили в ФАС и Минпромторге, они не контролируют цены на ресторанном рынке, пишут "Известия".

Тем временем, россияне начали все активнее переключаться на собственные торговые марки (СТМ) ретейлеров в целях экономии.

По данным исследования, в этом году доля россиян, предпочитающих подобные товары, выросла до 37%. В прошлом году она составляла 24%.



Теги: рестораны, общепит



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