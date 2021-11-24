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Общество Свердловская область
Лауреаты премии имени Татищева и де Геннина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в 23-й раз вручили премии имени Татищева и де Геннина

В Музее истории Екатеринбурга вручили премию имени Татищева и де Геннина за работы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие уральской столицы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На церемонии присутствовали, в частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый вице-спикер регионального заксобрания Аркадий Чернецкий, спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Глава региона отметил, что Екатеринбург – город труженик.

"Екатеринбург – город с особой атмосферой и энергетикой, город-новатор, в котором чтут опыт и знания предков", - сказал губернатор.

Евгений Куйвашев(2021)|Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбургской митрополии сказал, что у каждого города есть своя история, своё лицо.

"Город – не улицы и проспекты, не дворы и парки, а, прежде всего, люди, которые жилы и живут в нём. У каждого города есть своё лицо, в котором, как в фотографии, отражаются лица, души, планы живших в нём", - сказал владыка Евгений.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений(2021)|Фото: Накануне.RU

Глава города Алексей Орлов отметил, что все отмеченные наградой проекты важны не только для города, но и развития различных отраслей.

Лауреатом премии в номинации "За личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие Екатеринбурга" стал некогда учредивший награду Аркадий Чернецкий, который подписал соответствующий документ, будучи мэром Екатеринбурга.

"Когда в 1998 г. я подписывал постановление об учреждении премии, не знал, что получу её сам", - сказал Чернецкий.

Алексей Орлов, Аркадий Чернецкий(2021)|Фото: Накануне.RU

Премию в области архитектуры и строительства вручили за проект "Деловой центр" (штаб-квартиру Русской медной компании). Её вручили авторскому коллективу – директору ООО "Группа компаний "А1"" Алексею Байде, главному архитектору проекта ООО "Проектная мастерская "Востокпроект"" Людмиле Беспаловой, главному инженеру ООО "Проектная мастерская "Востокпроект"" Владимиру Князеву, директору ООО "Строительсная компания "Даймонд билдинг"" Александру Кулькову, старшему исполнительному партнёру и руководителю службы дизайна британского архитектурного бюро Foster + Partners, автору проекта Люку Фоксу и главному архитектору ООО "Проектная мастерская "Востокпроект"" Василию Третьякову.

В области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины премию вручили за работу "Разработка инновационных методов профилактики, диагностики, лечения инфекционных и соматических заболеваний на основе комплексного системного изучения механизмов развития воспаления". Её получили главный врач "Клинико-диагностического центра Екатеринбурга", заслуженный врач РФ Яков Бейкин, завлаборраторией иммунологии воспаления "Института иммунологии и физиологии УрО РАН" Евгений Гусев, завлабораторией клинической иммунлогии "Клинико-диагностического центра" Юлия Лагерева, главный научный сотрудник лаборатории иммунофизиологии и иммунофармакологии "Института иммунологии и физиологии УрО РАН" Валерий Черешнев, завлабораторией лаборатории иммунофизиологии и иммунофармакологии "Института иммунологии и физиологии УрО РАН" Борис Юшков.

В области образования, культуры и искусства премию получили два проекта. Первый – "Детская академия изобретательства". За него наградили проректора по научно-методической работе и академическому взаимодействию, директора центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников УрГПУ Марина Бывшева, начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования, огранизации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей департамента образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова и директор института педагогики и психологии детства, завкафедрой теории и методики воспитания культуры творчества УрГПУ Сергей Новосёлов.

Награждение, премия Татищева и де Геннина(2021)|Фото: Накануне.RU

За создание в Екатеринбурге центра "Эрмитаж-Урал" лауреатом премии стал директор музея ИЗО, куда входит центр, Никита Корытин.

Алексей Орлов, Никита Корытин(2021)|Фото: Накануне.RU

"За проектом стоит много команд, он многоплановый. Это памятник человеческому труду", - сказал, получая награду, Корытин.

В разговоре с Накануне.RU после вручения Корытин отметил, что такое признание со стороны города важно и своевременно.

"Говоря о том, что проект многокомандный, я упоминал, например, сотрудников музея ИЗО. Тех, кто занимался подготовкой постоянной экспозиции, архитектурное бюро, которое предложило вариант реконструкцией здания, строители, команда управления капстроительства Екатеринбурга, группа лоббистов в администрации города. Это уже я вам человек 50 назвал", - сказал Корытин.

Лауреаты премии имени Татищева и де Геннина(2021)|Фото: Накануне.RU



Теги: Евгений Куйвашев, Аркадий Чернецкий, Алексей Орлов, митрополит Евгений, премия, Василий Татищев, Вильгельм де Геннин



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