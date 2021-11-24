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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Вагайском районе многодетную погорелицу сочли не нуждающейся в жилье

В Тюменской области следователи проверяют информацию о многодетной жительнице Вагайского района, которой отказали в постановке на учет, как нуждающейся в жилье. Дома женщина с детьми лишилась после пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

"В Вагайском районе Тюменской области живет мать троих детей, которая лишилась жилья после пожара. После сбора всех необходимых документов для постановки ее семьи на учет как нуждающихся в жилье, администрацией Вагайского района женщине было отказано в этом. Как ей пояснили в администрации, из-за отсутствия прописки в сгоревшем доме ее детей", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Теги: многодетная, жилье, пожар, доследтвенная проверка



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