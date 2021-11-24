Свердловские полицейские на тракторе уничтожили целое поле дурман-травы

В свердловском Главке МВД подвели итоги широкомасштабной профилактической акции "Мак-2021", основной целью которой было выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, мероприятие проводилось на территории всех муниципальных образований. В нем было задействовано 66 оперативно-поисковых групп из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, патрульно-постовой службы и ГИБДД. Этой работой ежесуточно занимались более тысячи полицейских.

"Всего за период проведения операции "Мак-2021" органам внутренних дел Свердловской области удалось изъять свыше 10 килограммов наркосодержащих растений. Сыщики выявили 69 интернет-ресурсов, используемых в целях распространения дурмана. Составлено 85 протоколов об административных правонарушениях за причастность к незаконному обороту и культивированию криминальных веществ. Возбуждено 25 уголовных дел по статье 228 УК РФ. Больше других удача улыбнулась оперуполномоченным ОВД Верхней Пышмы, которые обнаружили целое поле площадью 100 кв.м с опасной травой. Чтобы ее уничтожить, полиции понадобился трактор.

В сети стражей порядка Ирбита с букетом мака попался местный ранее неоднократно судимый жить по фамилии Оборкин 1971 года рождения, которому хорошо знакома пенитенциарная система нашей страны. В 2004 году его условно привлекали к уголовной ответственности за мошенничество и наркотики. В 2008 - вновь за наркотики, за что получил реально 3 года и 6 месяцев лишения свободы. В 2017 году отбыл в качестве наказания 1 год и 8 месяцев за оружие, освободился из ИК-19 Тавды 11 сентября 2018 года. Сейчас он вновь под следствием в ожидании четвертой судимости", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, работа по борьбе с наркотрафиком в свердловском гарнизоне полиции после окончания операции продолжается в рамках повседневной деятельности. По состоянию на начало ноября органы внутренних дел Среднего Урала конфисковали у наркодилеров более 80 килограммов смертельного зелья.