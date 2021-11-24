Уральское предприятие ЖКХ оштрафовано за сброс сточных вод в реку Исеть

На Среднем Урале предприятие ЖКХ оштрафовано из-за сброса сточных вод в реку Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, проверка показала, что АО "Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области" нарушало водное законодательство. В частности, было установлено, что оно сливает неочищенные сточные воды в реку Исеть на территории Арамильского городского округа. При этом никаких разрешительных документов на это у организации не было.

Природоохранный прокурор возбудил административные дела в отношении юридического лица и директора предприятия. По итогам их рассмотрения назначены штрафы на общую сумму в 150 тысяч рублей.

Кроме этого, прокуратура направила в Сысертский районный суд иск с требованием обязать предприятие устранить все нарушения и провести реконструкцию очистных сооружений.