24 Ноября 2021
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задержанный наручники мошенники (2010) | Фото:ru.tsn.ua

Задержаны топ-менеджеры "Газпром газораспределение Краснодар"

Топ-менеджеры АО "Газпром газораспределение Краснодар" задержаны по подозрению в получении от бизнесменов 20 млн рублей за подключение объектов к газовым сетям. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Среди задержанных - гендиректор Алексей Руднев, который также является депутатом законодательного собрания Краснодара. Также в числе фигурантов дела - его заместитель Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов АО в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар.

Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Накануне СМИ сообщили об обысках в Краснодаре в подразделениях компаний "Газпром межрегионгаз Краснодар" и АО "Газпром газораспределение Краснодар".



Теги: Газпром газораспределение Краснодар, подкуп, топ-менеджеры



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