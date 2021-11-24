Задержаны топ-менеджеры "Газпром газораспределение Краснодар"

Топ-менеджеры АО "Газпром газораспределение Краснодар" задержаны по подозрению в получении от бизнесменов 20 млн рублей за подключение объектов к газовым сетям. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Среди задержанных - гендиректор Алексей Руднев, который также является депутатом законодательного собрания Краснодара. Также в числе фигурантов дела - его заместитель Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов АО в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар.

Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Накануне СМИ сообщили об обысках в Краснодаре в подразделениях компаний "Газпром межрегионгаз Краснодар" и АО "Газпром газораспределение Краснодар".