Текслер назначил замминистра общественной безопасности Южного Урала

Напомним, в октябре первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен Владимир Гусак. До этого он занимал должность замминистра общественной безопасности региона.

До назначения она занимала должность пост начальника отдела проектирования, организации исполнения, финансового сопровождения проектов и программ министерства.





