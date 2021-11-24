Текслер назначил замминистра общественной безопасности Южного Урала
Губернатор Алексей Текслер назначил Светлану Клименок заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
До назначения она занимала должность пост начальника отдела проектирования, организации исполнения, финансового сопровождения проектов и программ министерства.
Напомним, в октябре первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен Владимир Гусак. До этого он занимал должность замминистра общественной безопасности региона.