Пользователи Авто.ру могут авторизовываться через "Госуслуги"

Авто.ру подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минцифры. Пользователи могут авторизоваться на сервисе с помощью действующего аккаунта портала Госуслуги аналогично тому, как они заходят туда при помощи соцсетей или почты.

Узнать продавцов, прошедших авторизацию через ЕСИА, можно по специальной отметке в объявлении. Такая отметка дает больше гарантий покупателям, что продавец — это реальный человек. А для продавцов плюс такой авторизации заключается в том, что такие аккаунты вызывают больше доверия у сервиса и позволят публиковать объявления о продаже авто без дополнительных проверок.

"Мы рассчитываем, что интеграция с ЕСИА поможет сократить количество мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и для покупателя", — прокомментировал Павел Алешин, генеральный директор компании Яндекс.Вертикали (включает сервис Авто.ру).

Ранее уже сообщалось, что Минцифры РФ и "Яндекс" планируют в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА. Пользователи уже высказывают предположения, что государство может получить доступ к поисковым запросам граждан.

В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов как hh.ru, Авто.ру и ЦИАН. В ближайшее время к ним присоединятся Авито, Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости "Этажи" и ряд других.