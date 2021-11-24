Крым, Шерегеш и Карелия: в АТОР назвали самые популярные направления новогоднего отдыха россиян

Пока что на туристическом рынке России затишье – идет пик низкого сезона, когда люди ездят куда-то максимум на выходные (лидером по уикэндным турам является Петербург). Но уже совсем скоро россияне отправятся на новогодний отдых, и тут неопределившимся стоит поторопиться – места на популярных курортах быстро расходятся, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Очевидными лидерами на новогодние праздники станут Крым, Краснодарский край и примкнувшая к последнему Абхазия.

Но сразу за "югами" по популярности следует север: "Санкт-Петербург традиционно, Карелия, куда полетят впервые чартеры, Мурманск, Великий Устюг". "Все туроператоры говорят, что спрос на Вологду сильно вырос. В эту же группу входят горнолыжки, такие как Шерегеш, куда будут впервые также организованы чартеры. Там тоже на новый год осталось мало мест. Безусловно, в лидерах Кавказ по горнолыжному туризму", - рассказала Ломидзе.

Она добавила, что у россиян не будет конкуренции со стороны иностранных туристов, которые хоть в основной массе и привиты, но часто очень ограничены в передвижении и посещении, поскольку их прививочные сертификаты в России не признаются. По словам Ломидзе, признание иностранных сертификатов о прививке "очень бы оживило рынок".