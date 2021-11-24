Суд в Челябинске арестовал водителей после ДТП, в котором погибла женщина

В Челябинске суд заключил под стражу до 22 января двух водителей после ДТП, в котором погибла женщина и пострадал пешеход, сообщили Накануне.RUв пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла днем 11 ноября в районе дома № 2 по улице Чоппа. Водитель Renault при развороте не предоставил преимущество в движении Mercedes. При этом водитель Mercedes двигался со скоростью около 123 км/ч и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произвел столкновение с автомобилем Рено Логан.

В результате удара от Renault отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину на остановке. Ее госпитализировали в больницу. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Renault.

Водитель Mercedes был с признаками опьянения, но от процедуры медицинского освидетельствования отказался.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Установлено, что причиной аварии стали действия водителей, нарушивших ПДД.

Водителю Renault предъявлено обвинение по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а второму водителю с учетом нахождения в состоянии алкогольного опьянения по п. а ч.4 ст. 264 УК РФ.