24 Ноября 2021
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Общество В России
Ольга Бузова (2018) | Фото:instagram.com/buzova86

Дорогие туры раскуплены: "Богатые россияне соскучились по хорошему новогоднему отдыху"

Туроператоры отмечают интересную тенденцию, которой не было ни в доковидном 2019-м году, ни в практически полностью "закрытом" для туризма 2020-м: самые дорогие туры на новогодние праздники уже практически раскуплены. Это касается и зарубежного отдыха, и российского, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Раскупаются по всем направлениям самые дорогие туры. Такого в 2019-м году не было. Заграница при этом по сравнению с 2019 году подорожала в среднем на 25%. Турция – исключение, она подешевела. Крен в сторону премиального класса объясняется тем, что богатые люди соскучились по хорошему новогоднему отдыху. Внутри России такая же история", - отмечает Ломидзе.

Так, среди самых популярных новогодних иностранных направлений хоть и лидирует Египет, но именно на Мальдивы раскуплены уже почти все места, а это одно из самых дорогих направлений. "Египет внес серьезные изменения. В 2020 году лидером была Турция, сейчас Египет номер один. Средняя стоимость отдыха в Египте начинается от 40 тыс. руб. на человека (неделя, пятизвездочный отель). Турция сравнима по ценам. Также в топ-5 входит Доминикана, но там стоимость тура от 100 тыс. руб. На пятом месте Куба и Мальдивы, причем Мальдивы – одно из самых дорогих направлений – уже практически полностью раскуплены", - посчитали в АТОР.

мальдивские острова мальдивы туризм пляж отдых(2007)|Фото: album.turizm.ru

В целом участников рынка "очень радует, что туристы не перестали путешествовать и активно бронируют туры на новогодние праздники. Правда, эта активность началась не в сентябре, а чуть позже – в октябре-ноябре.

Ломидзе рассказала, что сейчас открытыми для россиян считаются 50 стран, но далеко не все из них принимают туристов. "Туристов принимают 20-25 стран, то есть половина. Это 15-20% от того ассортимента, который был в 2019 году. И даже те страны, с которыми есть прямое авиасообщение и можно в них поехать, мы не можем считать открытыми полностью", - говорит эксперт.

Она добавила, что в ближайшее время нет оснований ожидать открытия еще каких-то стран. "Италия, Франция и Испания как бы открыты, но для туристов они недоступны. В 2019 году в Испанию было 105 рейсов в неделю, сейчас таких рейсов ноль. В этом плане пока нет прогнозов", - поясняет эксперт.

Некоторое разнообразие в географию возможных путешествий вносят экзотические туры. Например, в топ-10 наряду с Мексикой и Сейшелами теперь входит Венесуэла, но эти направления не могут компенсировать востребованность закрытой Европы и юго-восточной Азии.

Также растет спрос на появившиеся в середине сентября вакцинные туры. "Это, конечно, не массовый сегмент, но спрос вырос в 1,5-2 раза и продолжает расти. Страны стали проявлять инициативу и предлагать такие туры для россиян. В итоге мы выйдем на десятки тысяч [туров по итогам года], но не на многомиллионный поток", - заключает Ломидзе.



Теги: туризм, путешествия, новогодние туры, мальдивы, россияне, атор, майя ломидзе



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