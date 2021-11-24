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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Вартовчанин получил более суровое наказание из-за избиения сотрудника СИЗО

В Нижневартовске осудили 28-летнего мужчину, избившего и оскорбившего сотрудника СИЗО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Югры.

Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей и оскорблении представителя власти.

"Следствием и судом установлено, что 20 февраля 2020 года около 10 часов подсудимый, содержащийся под стражей по обвинению в совершении ряда преступлений против собственности, из мести сотруднику следственного изолятора за добросовестное исполнение служебных обязанностей, применил к тому насилие, нанеся удар кулаком в область плеча, в момент изъятия предмета, запрещенного внутренним распорядком учреждения, после чего в присутствии других сотрудников, а также лиц, содержащихся под стражей, высказал оскорбления в нецензурной форме, унижающие честь и достоинство представителя власти", - говорится в сообщении.

Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Кроме того, местом отбывания наказания определена колония строго режима, вместо ранее назначенного общего.



Теги: наказание, сизо, колония



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