В РПЦ посоветовали противникам прививок "надеть комбинезончик и сходить в красную зону"

Противникам вакцинации стоит "надеть комбинезончик" и посетить умирающих в "красной зоне", заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Представитель РПЦ считает, что антиваксеры поступают "безнравственно и нечестиво", отговаривая других людей от прививок.

"Если вы не верите в то, что происходит, наденьте комбинезончик, сходите в "красную зону", посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях умирают. Если и это вас не убедит, значит, у вас просто каменное сердце", - цитирует митрополита РИА Новости.

Напомним, ранее главврачи нескольких ведущих российских больниц обратились к ряду политиков и звезд с призывом остановить антипрививочную пропаганду. Медики пригласили противников ограничительных мер посетить "красные зоны" в их больницах. В Кремле положительно оценили инициативу.