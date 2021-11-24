В Магнитогорске полицейских подозревают в вымогательстве взятки в 1,3 млн рублей

В Магнитогорске начальника структурного подразделения районного отдела полиции и его подчиненного подозревают в вымогательстве взятки в 1,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемые вымогали деньги у местного жителя за не привлечение его к уголовной ответственности за незаконное собирание сведений о частной жизни.

Мужчина передал сотрудникам полиции 500 тыс. рублей, а после этого обратился с заявлением в следственные органы.

В настоящий момент полицейские задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.