24 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске полицейских подозревают в вымогательстве взятки в 1,3 млн рублей

В Магнитогорске начальника структурного подразделения районного отдела полиции и его подчиненного подозревают в вымогательстве взятки в 1,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемые вымогали деньги у местного жителя за не привлечение его к уголовной ответственности за незаконное собирание сведений о частной жизни.

Мужчина передал сотрудникам полиции 500 тыс. рублей, а после этого обратился с заявлением в следственные органы.

В настоящий момент полицейские задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Теги: полицейский, взятка, вымогательство,



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