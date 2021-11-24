24 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор ввел послабления в Указ о covid-ограничениях

В Указ губернатора Свердловской области о введении ограничительных мер внесены два послабления, передает корреспондент Накануне.RU. Документ подписан губернатором и вступает в силу с 25 ноября.

Согласно изменениям в частях 5 и 6 пункта №3, граждане, не достигшие 18 лет, смогут свободно посещать торговые центры без опекунов, предъявляя только студенческий билет.

Помимо этого, срок, когда граждане могут посещать свободные от COVID-19 зоны только с одним компонентом вакцины, продлен до 15 января 2022 года. Напомним, что до этого данные ограничения вступали с 1 декабря.



Теги: послабления, изменения, указ, губернатор, ограничения, коронавирус



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