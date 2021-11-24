Песков об идее Бастрыкина отменить ЕГЭ: Он имеет свое мнение

В Кремле заявили, что идеи главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны профильных министерств.

Накануне Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав этот экзамен "пыткой для молодежи". По словам главы СКР, необходимо возродить советскую школу образования. "Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения", - заявил он.

Песков, комментируя данное заявление, выразил уверенность, что министерство просвещения и Минобр "внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования". Об этом сообщает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с Владимиром Путиным, Песков отметил, что глава СКР обладает широким кругозором и имеет личное мнение по общественно важным вопросам.