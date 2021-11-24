Губернатор Югры выступит с ежегодным посланием

Губернатор Наталья Комарова выступит в думе округа с ежегодным посланием, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Выступление главы региона предусматривает отчёт о результатах деятельности окружного правительства за 2021 г., инвестиционное послание и обращение к жителям, представителям общественности региона и депутатам, где будут обозначены приоритетные направления развития Югры на 2022 г.

Послание состоится 25 ноября.