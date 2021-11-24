Профсоюзы поддержат Путина, если он пойдет в президенты в 2024 году - Шмаков

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил о готовности профсоюзов поддержать Владимира Путина, если тот примет решение выдвинуться в президенты в 2024 году. Об этом профсоюзный лидер заявил на заседании генсовета ФНПР.

Напомним, 69-летний Владимир Путин до сих пор публично не озвучивал планов на 2024 год. Обновленная Конституция дает ему право баллотироваться в президенты еще раз.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени", - заявил глава государства в интервью ведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл в середине октября.

По мнению Путина, "разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — отметил президент.