24 Ноября 2021
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Экономика В России
вентиль, газ, (2015) | Фото:petardoff.ru

"Газпром" так и не дождался платежа за газ от Молдавии

Поставки российского газа в Молдавию могут прекратиться уже в среду, 24 ноября, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, текущий платеж за газ от Молдовы до сих пор не поступил, передает "Интерфакс".

Напомним, Молдавия не заплатила в срок (понедельник, 22 ноября) за поставки российского газа. "Газпром", в соответствии с контрактом, уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.

Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил, что Молдавии все-таки удалось добиться выгодной цены на газ - $450 за тысячу кубометров в ноябре, в декабре она опустится ниже $400. По его словам, после подписания нового пятилетнего контракта с "Газпромом" вырастут тарифы на газ.



Теги: газпром, молдавия, газ



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