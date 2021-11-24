В Магнитогорске экс-начальника районного отдела судебных приставов подозревают в получении взятки

В Магнитогорске бывший начальник Правобережного районного отдела судебных приставов подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2015 – 2016 гг. он получил более 400 тысяч рублей от местного жителя за оказание общего покровительства при реализации арестованного имущества.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.