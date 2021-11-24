24 Ноября 2021
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Общество В России
Обращение жителей Брянска с ультиматумом об отмене QR-кодов (2021) | Фото: Подслушано Брянск / vk.com/secret_32

Жители Брянска выдвинули губернатору ультиматум, потребовав отмены QR-кодов

Жителя Брянска потребовали от губернатора Александру Богомазу отменить QR-коды. В ином случае граждане готовы заявить о том, что глава региона не справляется со своими обязанностями. Видеозапись с обращением появилась в соцсети "ВКонтакте" в сообществе "Подслушано Брянск".

Люди также требуют отменить обязательную вакцинацию и разделение по наличию/отсутствию QR-кодов. "Используются методы, которые использовали фашисты. Присваиваются метки, никак не относящиеся к медицине. Тем самым создается напряженность в обществе", - заявляют активисты.

Кроме того, жители Брянска призвали навести порядок в медицинских учреждениях и возродить советскую систему здравоохранения.

23 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе прямой линии ответил на вопрос о QR-кодах. Он заявил, что они введены для защиты привитых граждан.

Глава региона подчеркнул, что у непривитых людей есть право не прививаться, но тогда они должны "находиться вдали от вакцинировавшихся".



Теги: брянск, александр богомаз, отмена qr-кодов



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