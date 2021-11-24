24 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале администрацию района через суд обязали построить мост и дорогу для жителей деревни

Челябинский областной суд оставил в силе решение суда, который обязал администрацию Сосновского района построить мост и дорогу для жителей деревни Заварухино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В период паводка в 2021 году из-за подъема уровня воды в реке Зюзелка произошел перелив воды через насыпную дорогу в районе железобетонного моста, который соединяет деревню Заварухино и поселок Есаульский. Это единственная дорога, которая соединяет деревню с другими населенными пунктами района.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию района построить дорогу и мост, связывающий деревню и поселок. Суд требования удовлетворил, обязав мэрию в течение трех лет организовать строительство автомобильной дороги и мостового сооружения. Однако администрация района обжаловала решение суда.



Теги: Заварухино, дорога, мост, суд,



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