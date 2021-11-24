24 Ноября 2021
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вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Спикер Тюменской облдумы в соцсетях ответил антипрививочникам

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов обратился к противникам прививок на своей странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что ему приходит много сообщений по поводу вакцинации как от сторонников, так и от противников прививок.

"Я с уважением отношусь к гражданским активистам, которые открыто высказывают свою позицию по поводу вакцинации. Но категорически не согласен с этой позицией, абсолютно не разделяю их мнения. Я дважды вакцинировался, и буду это делать столько, сколько понадобится. Вакцинацию прошли все депутаты Тюменской областной думы, и абсолютное большинство сотрудников регионального парламента, коллег, товарищей и родных. Призываю это сделать и вас!" - заявил политик.

Он подчеркнул, что вакцинирование – единственный способ противостоять опасному вирусу COVID-19. Корепанов также привел в пример историю с пандемией чумы, холеры, оспы и туберкулеза, которые были остановлены только масштабными прививочными кампаниями.

Корепанов подчеркнул, что врачи в условиях пандемии коронавируса сражаются за жизнь каждого пациента, сравнивая этот период жизни с войной, с которой многие уже никогда не вернутся. Спикер думы призвал жителей области привиться, чтобы с помощью коллективного иммунитета победить вирус.



Теги: Сергей Корепанов, коронавирус, вакцинация



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