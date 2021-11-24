В Челябинске бывшего главного энергетика МБУ будут судить за взятку в 400 тысяч рублей

В Челябинске будут судить бывшего главного энергетика МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города" по обвинению в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый в 2020 - 2021 гг. получил более 400 тыс. рублей от представителей коммерческих организаций. За это он должен был принять работы по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения Челябинска.