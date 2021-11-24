24 Ноября 2021
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Стетоскоп больница (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Прикамье фельдшер не выдержала нагрузки и ушла с работы, обидевшись на пациентов

Из Моховской поликлинике Кунгурского района ушла фельдшер. Как сообщили местные жители в группе "СВИП Кунгур" социальной сети "ВКонтакте", женщина обиделась на пациентов и не выдержала нагрузки, передает корреспондент Накануне.RU.

Фельдшер три недели вела прием одна, принимая до 50 человек детей и взрослых в одной очереди.

"Сегодня люди в очереди с 7.00 прием по записи с 8.30, фельдшер пришла в 8.50 и ее "обидели" тем, что люди три месяца ждут документы на комиссию МСЭ. Она встала, сказала, что я на пенсии и ушла, 30 человек сидят и ждут с детьми!" - сообщил подписчик группы.

На ситуацию отреагировали в краевом минздраве.

"По словам администрации медучреждения, фельдшер уже была на пенсии, но согласилась помочь и вышла на работу, чтобы оказывать помощь пациентам. Не выдержав такой нагрузки и отношения пациентов, она ушла, так как ее как специалиста не ценят, на той неделе также врач педиатр не выдержала такой же нагрузки и отношения пациентов. Администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в регионе, несмотря на полагающиеся выплаты. Медицинский работник, при наличии, будет трудоустроен в медучреждение незамедлительно", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что в комментариях многие интернет-пользователи встали на защиту медика.



Теги: фельдшер, пациенты, Моховская поликлиника Кунгурского района



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