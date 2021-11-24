24 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, ковид-паспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Жителя Серова оштрафовали за выход на работу с подтвержденным COVID-19

Серовский районный суд оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за нарушение самоизоляции и приход на работу с подтвержденным COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, анонимный звонок в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора поступи от коллеги зараженного. Придя на работу с подтвержденным диагнозом, мужчина подвергал опасности заболевания всех сотрудников и их близких. В ходе проверки информация подтвердилась: мужчина и правда получил уведомление о самоизоляции, однако на пятый день заболевания пришел на рабочее место, где находился менее часа. Отрицательный результат теста он получил только спустя четыре дня. В связи с этим специалистом Роспотребнадзора был составлен протокол об административном правонарушении.

"В судебном заседании мужчина пояснил, что телефона он не имеет, номер, по которому звонили и присылали СМС сотрудники Роспотребнадзора, зарегистрирован на его супругу. Он прошел лечение в течение двух дней, температура тела была в норме, значит, он был здоров. Постановлением судьи Серовского районного суда гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - пояснили в суде.

Однако гражданин не согласился с таким исходом и отправился в Свердловский областной суд, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции. Несмотря на это, в Облсуде заключили, что отсутствие признаков заболевания на момент посещения рабочего места значения не имеет, поскольку режим изоляции должен соблюдаться гражданами до получения отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус. Гражданину оставлена прежняя мера наказания в виде штрафа.



Теги: работа, самоизоляция, штраф, коронавирус



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