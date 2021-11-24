24 Ноября 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Навальный подал новый иск к администрации колонии, где отбывает наказание

Алексей Навальный подал очередной иск к исправительной колонии по Владимирской области, где он отбывает наказание.

В иске оспариваются действия (бездействия) органов госвласти, органов местного самоуправления, иных органов, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, сообщается на сайте Петушинского районного суда. Суть искового заявления не раскрывается.

Напомним, в феврале оппозиционеру заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный — суд счел, что он нарушил условия испытательного срока. Навальный проведет в заключении два года и восемь месяцев. Он находится в исправительной колонии N2 под Покровом.

Ранее суд рассмотрел три иска Навального к ИК-2. Так, в июне этого года оппозиционер пытался оспорить присвоенный ему колонией статус и постановку на профилактический учет, но Петушинский районный суд Владимирской области с мнением руководства ИК№2 согласился. В августе аналогичное решение вынес Мосгорсуд. Тогда Навальный решил обжаловать приговор во Владимирском областном суде, но и тот не изменил решения.

Другие иски касались установки цензуры получаемых Навальным газет и книг, а также использования его адвокатами на свиданиях техники, ноутбуков и телефонов.



Теги: алексей навальный, иск, колония



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