24 Ноября 2021
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Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

Одна из участниц "штурма" здания Роспотребнадзора в Волгограде оштрафована

В Волгограде суд оштрафовал участницу акции по "вторжению" в здание управления Роспотребнадзора.

Женщина оштрафована на 5 тысяч рублей за то, что нарушила пропускной режим и самовольно прошла в здание. Кроме того, такой же штраф назначен за нарушение правил режима повышенной готовности, передает ТАСС.

В суд также поступили материалы на еще двух участниц инцидента.

Напомним, 19 ноября группа людей ворвалась в кабинет главы областного управления Роспотребнадзора Волгоградской области Ольги Зубаревой. Охранник нажала "тревожную кнопку", но прибывшие на место сотрудники Росгвардии нарушителей спокойствия уже не застали.

Как сообщает Regnum, активисты, представившись "властью народа", требовали у сотрудников ведомства предъявить им документы о вакцинации.



Теги: противники QR-кодов, Роспотребнадзор по Волгоградской области



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