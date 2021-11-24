"Я – государев человек": глава Ленобласти отозвал предложение признавать иностранные прививки

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отозвал свое предложение о признании иностранных прививок от коронавируса (и соответствующих им QR-кодов) для посещения музеев и ресторанов региона.

Напомним, предложение главы региона появилось в начале ноября, но местное управление Роспотребнадзора его отвергло.

"Я, как государев человек, обязан придерживаться норм и правил Роспотребнадзора. На мое предложение отреагировали в Роспотребнадзоре, сказали, что они это не согласовывают, поэтому я это свое решение отозвал. По-другому я поступить не мог", - сказал Дрозденко в интервью РИА Новости.

При этом он продолжает настаивать на том, что нужно признать иностранные прививки и сделать таким образом первый шаг навстречу взаимному признанию вакцин между Россией и другими странами.

"Я считаю, что кому-то нужно сделать шаг навстречу друг другу. Может, это сделать в каком-то отдельном туристически привлекательном регионе. Надо первыми признать иностранные вакцины и QR-коды туристов для посещения музеев и проживания. Потом они бы пошли по нашему примеру и наши бы вакцины признали - пока не на общегосударственном уровне, а хотя бы в музей сходить, театр, ресторан. Я считаю, что такой шаг надо делать", - заметил Дрозденко.

Он добавил, что в регион каким-то образом попадают иностранные туристы, хотя из-за пандемии туристический поток и сократился: "У нас, как ни странно, есть иностранные туристы. Я не готов сказать, как они попадают к нам. Конечно, законно попадают, но я на границе не стою. Мы видим даже автомобили с финскими номерами у нас в Ленинградской области, в Выборге. Поток туристов есть, но это, конечно, не тот поток, который был".