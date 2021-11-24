24 Ноября 2021
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России

Пик четвертой волны в России с вероятностью в 93% придется на 22 декабря. Такой прогноз при помощи нейросети сделали специалисты компании Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов.

По их данным, после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что пик может наступить на несколько дней раньше, так как ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что динамика заболеваемости коронавирусом в России в последние дни снижается, но, "скорее всего, впереди нас ожидают новые волны".

В середине ноября глава Роспотрбенадзора Анна Попова сообщила, что впервые за два месяца в России снизилась заболеваемость COVID-19. По ее словам, ситуацию стабилизировали принятые ограничительные меры.



Теги: нейросеть, четвертая волна, коронавирус



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