Администратора зоомагазина из Екатеринбурга задержали за растрату денег клиентов

В Екатеринбурге задержали администратора местного зоомагазина по подозрению в присвоении и растрате свыше 380 тыс. рублей, полученных от клиентов. Такая сумма накопилась из разницы при оформлении товара, которую и присваивала себе сотрудница.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, в полицию обратился директор магазина, расположенного в Верх-Исетском районе. По его словам, с января по октябрь текущего года администратор-кассир оформляла продажи в учетной системе магазина и отбивала чеки на кассовом аппарате как продажи, оплаченные платежной картой. Списание товара происходило в учетной системе, а излишки наличной выручки подозреваемая присваивала себе. Хищение вскрылось после проведенной персоналом магазина инвентаризации.

После проверки сотрудниками ОЭБ и ПК городского УМВД, изложенная в заявлении информация подтвердилась, а задержанная сотрудница зоомагазина полностью раскаялась в содеянном и уже возместила часть причиненного материального ущерба.

"В настоящее время следственным подразделением отдела полиции в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК Российской Федерации "Присвоение и растрата лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере". Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет", - рассказали в пресс-службе.

В отношении подозреваемой в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Напомним, что по схожей схеме действовал и бывший администратор местной "Пятерочки", который в скором времени предстанет перед судом за хищение 400 тыс. рублей.