"Зенит" в меньшинстве спас матч с "Мальмё" и пробился в евровесну

Петербургский "Зенит" накануне на выезде сыграл вничью со шведским "Мальмё" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Матч завершился со счетом 1:1. Первый гол в игре на 28-й минуте забил Сорен Риекс, а российский клуб от поражения смог спасти точный удар Ярослава Ракицкого с 11-метровой отметки на 90-й минуте. Отметим также, что ещё один пенальти у "Зенита" на 52-й минуте не смог реализовать Артём Дзюба. На 86-й минуте встречи петербургский клуб остался в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник гостей Дмитрий Чистяков.

Перед последним туром группового этапа "Зенит" идёт на третьем месте в таблице группы H, имея в активе 4 очка. Подопечные Сергея Семака точно обеспечили себе третью строчку и путёвку в плей-офф Лиги Европы. Места в 1/8 финала Лиги чемпионов от группы H завоевали английский "Челси" и итальянский "Ювентус", набравшие после пяти игр по 12 очков.