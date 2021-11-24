24 Ноября 2021
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Зенит" в меньшинстве спас матч с "Мальмё" и пробился в евровесну

Петербургский "Зенит" накануне на выезде сыграл вничью со шведским "Мальмё" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Матч завершился со счетом 1:1. Первый гол в игре на 28-й минуте забил Сорен Риекс, а российский клуб от поражения смог спасти точный удар Ярослава Ракицкого с 11-метровой отметки на 90-й минуте. Отметим также, что ещё один пенальти у "Зенита" на 52-й минуте не смог реализовать Артём Дзюба. На 86-й минуте встречи петербургский клуб остался в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник гостей Дмитрий Чистяков.

Перед последним туром группового этапа "Зенит" идёт на третьем месте в таблице группы H, имея в активе 4 очка. Подопечные Сергея Семака точно обеспечили себе третью строчку и путёвку в плей-офф Лиги Европы. Места в 1/8 финала Лиги чемпионов от группы H завоевали английский "Челси" и итальянский "Ювентус", набравшие после пяти игр по 12 очков.



Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, Мальмё, Лига Европы



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