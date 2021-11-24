24 Ноября 2021
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Политика В России
Вертолеты России, Иннопром-2016 (2016) | Фото: Накануне.RU

Директор "Вертолетов России" покидает свою должность

Генеральный директор принадлежащего госкорпорации "Ростех" холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский покинет свой пост.

Это случится в начале декабря. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, Богинский перейдет в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и займет должность директора по гражданской авиации.

Его место в "Вертолетах России" займет руководитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Николай Колесов.

Как сообщалось ране, холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) продаст половину акций компании "ВР-Технологии" эмиратской компании Tawazun. Соглашение об основных условиях сделки подписано в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019. Сделку планируется завершить в 1 квартале 2020 года.

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Теги: вертолеты россии, Ростех, ОАК



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