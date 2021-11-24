24 Ноября 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: theatral.ru

Уволился директор театра Романа Виктюка Валерий Райков

В Театре Романа Виктюка появился новый директор.

Валерий Райков, который занимал эту должность с 2015 года, ушел с поста.

Теперь его место занимает бывший первый заместитель директора Центра культуры и искусства "Меридиан" Александр Смертин. Художественный руководитель театра Денис Азаров поблагодарил Райкова за совместную работу. Причины его ухода неизвестны, сообщает РБК.

Райков был назначен директором Театра в июне 2015 года. До этого он руководил театра "Современник". Режиссер Роман Виктюк скончался 17 ноября 2020 года. Ему было 85 лет.



Теги: театр, Райков



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