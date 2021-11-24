Задержанного за подготовку нападения на казанскую школу подростка направили на психиатрическую экспертизу

Учащегося, который подозревается в подготовке нападения на школу в Казани, поместили в психиатрический стационар закрытого типа.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, там подростку проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Как считает следствие, по указанию неизвестного лица, с которым несовершеннолетний познакомился в Сети, он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана. 14-летний школьник стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщалось, школьник планировал нападение с винтовкой на образовательное учреждение.

Дома у задержанного обнаружены пневматическая винтовка, средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое. Также изъяты материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.