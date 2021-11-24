24 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
(2004) |

Задержанного за подготовку нападения на казанскую школу подростка направили на психиатрическую экспертизу

Учащегося, который подозревается в подготовке нападения на школу в Казани, поместили в психиатрический стационар закрытого типа.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, там подростку проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Как считает следствие, по указанию неизвестного лица, с которым несовершеннолетний познакомился в Сети, он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана. 14-летний школьник стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщалось, школьник планировал нападение с винтовкой на образовательное учреждение.

Дома у задержанного обнаружены пневматическая винтовка, средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое. Также изъяты материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.



Теги: школа, оружие, нападение, Казань



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