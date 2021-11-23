С Собчак хотят взыскать 2 миллиона долларов по делу о сочинском ДТП

Неожиданный поворот в деле о сочинском ДТП с Ксенией Собчак. Бывший супруг погибшей в этой аварии женщины будет требовать компенсацию не только с водителя машины, которую арендовала телеведущая (предполагаемый виновник происшествия), но и с самой Собчак. Об этом Антон Тарасов сообщил "Комсомольской правде". Речь идет о двух миллионах долларов.

Ранее Тарасов, который воспитывает семилетнюю дочь, рожденную в браке с погибшей Екатериной Тарасовой, заявлял, что его семье не нужна помощь от Собчак. Но после встречи со звездой и адвокатом водителя изменил мнение.

"Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя "Майбаха", она сказала: "Нет". Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне", - цитирует "Комсомолка" мужчину.

С адвоката деньги Тарасов хочет взыскать тоже из-за того, что подозревает юриста и его подзащитного во вранье и неуважении к памяти покойной бывшей супруги. "Адвокат водителя тоже ко мне приезжал. Я спросил: "Почему водитель даже не выразил соболезнований?" Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекват. Я тогда заявил о компенсации 2 миллиона долларов. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились", - заявил Тарасов.