85% спортсменов сборной России, претендующих на поездку на Олимпиаду в Пекин, привились от COVID-19

85% спортсменов, планирующих принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сделали прививку от коронавируса, рассказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Всего в список кандидатов на включение в олимпийскую сборную вошли 600 спортсменов из 45 регионов России в 13 видах спорта. Списки участников будут определены в конце января 2022 года (сама зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля).

Для участия в Паралимпийских играх в расширенный список российской команды вошли 126 спортсменов в 6 видах спорта. В окончательный состав могут войти до 75 спортсменов.

До конца года все взрослые атлеты, тренеры и сопровождающие пройдут вакцинацию от COVID-19, сообщил Чернышенко.

Стоит отметить, что в российской команде есть и несовершеннолетние спортсмены, например, почти все претендентки на путевки в Пекин в женском одиночном фигурном катании младше 18 лет.