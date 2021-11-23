85% спортсменов сборной России, претендующих на поездку на Олимпиаду в Пекин, привились от COVID-19

23 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило государству "дырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России
сборная России по хоккею, победа на Олимпиаде (2018) | Фото: obozrevatel.com

85% спортсменов сборной России, претендующих на поездку на Олимпиаду в Пекин, привились от COVID-19

85% спортсменов, планирующих принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сделали прививку от коронавируса, рассказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Всего в список кандидатов на включение в олимпийскую сборную вошли 600 спортсменов из 45 регионов России в 13 видах спорта. Списки участников будут определены в конце января 2022 года (сама зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля).

Для участия в Паралимпийских играх в расширенный список российской команды вошли 126 спортсменов в 6 видах спорта. В окончательный состав могут войти до 75 спортсменов.

До конца года все взрослые атлеты, тренеры и сопровождающие пройдут вакцинацию от COVID-19, сообщил Чернышенко.

Стоит отметить, что в российской команде есть и несовершеннолетние спортсмены, например, почти все претендентки на путевки в Пекин в женском одиночном фигурном катании младше 18 лет.



Теги: сборная россии, вакцинация, олимпиада-2022, пекин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1951

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети