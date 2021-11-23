В Челябинске устранили коммунальную аварию в Металлургическом районе

В Челябинске ликвидировали аварию на сетях, из-за которой было ограничено теплоснабжение в "северной зоне" Металлургического района.

В пресс-служба администрации города Накануне.RU сообщили, что технологическое нарушение устранено, проводится завершающий этап заполнения системы и регулировочных работ для подключения 69 многоквартирных и восьми частных домов, четырех детских садов, трех учебных и двух лечебных учреждений.

Также завершаются ремонтные работы по подаче теплоснабжения в жилые дома частного сектора. После этого МУП "ЧКТС" приступит к заполнению системы.