23 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске устранили коммунальную аварию в Металлургическом районе

В Челябинске ликвидировали аварию на сетях, из-за которой было ограничено теплоснабжение в "северной зоне" Металлургического района.

В пресс-служба администрации города Накануне.RU сообщили, что технологическое нарушение устранено, проводится завершающий этап заполнения системы и регулировочных работ для подключения 69 многоквартирных и восьми частных домов, четырех детских садов, трех учебных и двух лечебных учреждений.

Также завершаются ремонтные работы по подаче теплоснабжения в жилые дома частного сектора. После этого МУП "ЧКТС" приступит к заполнению системы.



Теги: отопление, авария, отключение,



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