23 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер отчитал глав восьми муниципалитетов за низкие темпы вакцинации от коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований поручил активизировать работу по вакцинации жителей от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета до середины декабря и избежать взрывного роста заболеваемости в новогодние праздники, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вакцинация – это сейчас ключевой вопрос в целом для региона и для каждого из руководителей, в том числе муниципалитетов. Хочу отметить, что вакцины в регионе достаточно. Чуть больше месяца осталось до новогодних праздников, как и в прошлом году, мы готовимся их встречать в условиях пандемии. Задача - к середине декабря достичь плановых показателей коллективного иммунитета, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости в праздничные дни", - подчеркнул глава региона.

В настоящий момент в регионе вакцинировано 52,5 % взрослого населения региона. Лидером по вакцинации является Верхнеуральский район, где прививку поставили 75,7 % жителей. Хорошие показатели, выше 60%, в Магнитогорске, Пластовском, Карталинском, Увельском и Каслинском муниципальных районах, Кыштымском, Карабашском и Челябинском городских округах.

Как рассказала глава Кыштыма Людмила Шеболаева, в настоящий момент коллективный иммунитет на территории городского округа достиг 69,5 %. Работу по вакцинации координирует оперативный штаб под ее председательством. В городе организован круглосуточный пункт вакцинации, на базе поликлиник прививочные кабинеты работают в удлиненном режиме, сформированы мобильные бригады для вакцинации на базе ТРЦ и в трудовых коллективах. Было организовано более 220 выездов бригад. С начала прививочной кампании были организованы встречи в трудовых коллективах с участием медицинских работников. Это дало положительные результаты. Так, на Кыштымском радиозаводе вакцинировано 91,5% работников.

"По состоянию на 22 ноября, мы зарегистрировали снижение количества активных случаев заболевания фактически вдвое в сравнении с самым высоким показателем октября. Анализ показывает, что положительная динамика в первую очередь обусловлена продлением режима нерабочих дней, вакцинацией взрослого населения, дополнительными региональными ограничительными мерами, и вне всякого сомнения системой введения QR-кодов. Это эффективно сдерживает заболеваемость", - подчеркнула руководитель муниципалитета.

Алексей Текслер(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На совещании Алексей Текслер обозначил и отстающие по вакцинации муниципалитеты, где уровень коллективного иммунитета менее 40%. Это Брединский, Троицкий, Еманжелинский, Еткульский, Агаповский районы, Троицк, Златоуст и Миасс.

О работе по проведению вакцинации населения в Златоусте на совещании рассказал глава городского округа Максим Пекарский. По его словам, вакцинация в округе проводится вакцинальными бригадами четырех поликлиник городской больницы Златоуста, а район железнодорожного вокзала обслуживается вакцинальными бригадами поликлиники РЖД на станции Златоуст. В настоящий момент в городе вакцину поставили 55 тыс. 148 человек.

В городе с 12 ноября работает ночной пункт вакцинации на базе приемного покоя круглосуточного стационара №3 городской больницы. С 18 ноября открыт дополнительный пункт вакцинации на базе "Территории бизнеса".

"Для исправления ситуации необходимо в первую очередь активизировать работу по вакцинации граждан старше 60 лет. На сегодняшний день процент вакцинации старшего поколения составляет 35%. Усилить работу с предприятиями, средний процент вакцинации работников предприятий составляет 55%. Усилить разъяснительную работу в учебных заведениях, продолжать работу круглосуточного пункта вакцинации. В пункте вакцинации в "Территории бизнеса" мы планируем организовать дополнительные медицинские услуги по обследованию и выявлению на ранних стадиях кожных заболеваний, в том числе онкологических. Конечно же, нужно более активно продолжать рейдовые мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Златоустовского городского округа", - отчитался Пекарский.

Алексей Текслер остался недоволен уровнем вакцинации жителей города. Он обратил внимание на уровень вакцинации в 35% старшего поколения. При этом в муниципалитетах-лидерах по вакцинации этот показатель в два раза выше. Губернатор взял на особый контроль проведение прививочной кампании в отстающих муниципалитетах и поручил главам каждые три дня докладывать о продленной работе.

Алексей Текслер(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области в соответствии с постановлением главного санитарного врача Челябинской области до 11 декабря необходимо полностью завершить вакцинацию тех категорий граждан, для которых она является обязательной, - это медики, учителя, работники торговли и сферы услуг, государственные служащие и ряд других категорий.

"Прошу всех руководителей обратить на это особое внимание, провести дополнительную информационную кампанию, отработать с работниками и работодателями в этих сферах. Также особое внимание нужно уделить группам риска, людям старше шестидесяти лет, людям с хроническими заболеваниями", — обратился к главам Алексей Текслер.

Для этого в регионе продолжают работать круглосуточные пункты вакцинации, в выходные дни мобильные бригады выезжают для вакцинации в ТРК с отдельно оборудованным входом. В крупных городах области открыты центральные вакцинальные пункты, которые работают по принципу "Бережливой поликлиники". Такие пункты открыты в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе и Кыштыме.

При этом глава региона подчеркнул, что вакцины в регионе для проведения прививочной кампании достаточно.

"На вечер вчерашнего дня в наличии было 280 тыс. доз всех вакцин. Сегодня утром поступило еще 34 тысячи доз «Спутника V» и около 90 тысяч - «Спутника Лайт». Сейчас идет разгрузка. Я очень надеюсь, коллеги, что нам не придется вводить более строгие ограничения, продолжим мониторить ситуацию и обсуждать ее на региональном оперативном штабе", - подчеркнул губернатор.

В регионе сохраняются требование к наличию QR-кодов при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. С 1 декабря по 9 января вход во все заведения общепита будет осуществляться также по QR-кодам.

Алесей Текслер напомнил, что параллельно с вводом ограничений государство предусмотрело и меры поддержки бизнеса. В частности, субсидии на нерабочие дни для среднего и малого бизнеса и социально ориентированных НКО. В регионе по этому направлению уже оказана поддержка на 500 млн рублей, выплаты получили 43 тыс. 629 человек.

Запущена программа льготного кредитования "ФОТ 3.0". Компании малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО могут получить кредиты по льготной ставке 3% годовых под условием сохранения численности сотрудников не менее 90%. По данному направлению банками уже одобрено 340 заявок на 1,5 млрд рублей.



Теги: Алексей Текслер, вакцинация, коронавирус,



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