В Златоусте передают в суд уголовное дело директора завода по факту неуплаты налогов на 55 млн рублей

Директора завода Златоустовских металлоконструкций будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму около 55 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2016-2019 гг. путем создания схемы фиктивного документооборота с организациями, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность и не могли поставить товары и оказать услуги, не уплатила в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость на сумму около 55 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд.