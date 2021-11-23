23 Ноября 2021
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Екатеринбург-Арена, стадион (2018) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор разрешил пустить болельщиков на "Екатеринбург-Арену"

В ФК "Урал" заявили, что клубу наконец-то удалось получить разрешение от Роспотребнадзора на допуск зрителей в количестве 30% от общей вместимости "Екатеринбург-Арены".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, стадион можно будет заполнить уже на матче 16-го тура РПЛ против "Сочи". Таким образом, игру смогут посетить 10 тысяч болельщиков.

"Впервые в этом сезоне в Екатеринбург вернется атмосфера настоящего футбола, которой очень не хватало нашей команде! И теперь у болельщиков есть долгожданная возможность поддержать родной клуб на стадионе", - говорится в заявлении "Урала".

Екатеринбург-Арена, трибуны(2019)|Фото: Накануне.RU

Ожидается, что билеты на матч появятся в продаже в ближайшее время.

"Перед покупкой билетов просим проверить наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течении последних шести месяцев заболевание", - уточнили в клубе.

Матч "Урал" - "Сочи" состоится в эту субботу, 27 ноября. Сочинский клуб является одним из лидеров чемпионата России и занимает третье место в турнирной таблице. Уральцы располагаются на последней строчке.



Теги: болельщики, Урал, Сочи



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