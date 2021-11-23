В Казани задержали подростка, готовившего атаку на школу

В Казани задержан подросток, планировавший нападение с винтовкой на образовательное учреждение.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, дома у задержанного обнаружены пневматическая винтовка, средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое. Также изъяты материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

По словам самого подростка, к массовому убийству его склонял в Telegram некий Ярослав Овсюк, житель Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к убийству двух и более лиц".

В марте сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Пензы, был задержан 16-летний подросток. Он планировал совершить атаку с охотничьим ружьем на свою школу из-за "чувства неприязни к одноклассникам и педагогам".