Для использования "Яндекса" может понадобиться авторизация на "Госулугах"

Для использования поисковой системы "Яндекс" может понадобиться авторизация. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев

По его словам, Минцифры РФ и "Яндекс" планируют в ближайшее время запустить авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Он отметил, что это может случиться уже "в ближайшее время". В качестве примера он привел авторизацию в сервисах "Яндекса", например, на "Авто.ру", передает ТАСС.

Впрочем, пользователи уже высказывают предположения, что государство может получить доступ к поисковым запросам граждан.