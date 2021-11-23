23 Ноября 2021
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Роснано оставило государству "дырку от бублика"

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Для использования "Яндекса" может понадобиться авторизация на "Госулугах"

Для использования поисковой системы "Яндекс" может понадобиться авторизация. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев

По его словам, Минцифры РФ и "Яндекс" планируют в ближайшее время запустить авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Он отметил, что это может случиться уже "в ближайшее время". В качестве примера он привел авторизацию в сервисах "Яндекса", например, на "Авто.ру", передает ТАСС.

Впрочем, пользователи уже высказывают предположения, что государство может получить доступ к поисковым запросам граждан.



Теги: Яндекс, госуслуги



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